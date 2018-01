Digital strategi skal styrke vidensdeling i sundhedssektoren

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedspersonalet skal ikke havne i situationer, hvor relevante patientoplysninger er svære at finde, fordi de ikke er samlet elektronisk. Det vil Sundheds- og Ældreministeriet bl.a. sørge for med 27 nye initiativer, der som samlet pakke skal sikre en fortsat digitalisering af sundhedsvæsenet for at skabe sammenhæng for patienterne. Målet er en styrket digital deling af […]