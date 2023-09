Det er velkendt, at en diagnose med ADHD kommer med øget risiko for en række sideeffekter af diagnosen. Det drejer sig blandt andet om øget risiko for kort uddannelse, lavt selvværd, ensomhed, selvmordstanker, adfærdsproblemer, kriminalitet og at ende ud i et misbrug. Nu viser et nyt dansk studie, at hvis unge voksne med ADHD har følt, at de i barndommen havde god social støtte, reducerer det signifikant risikoen for udvikling af en lang række af sideeffekterne af diagnosen. Det gælder...