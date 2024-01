Graviditet og inflammation går ofte hånd i hånd. Graviditet øger i sig selv niveauet af inflammation i kroppen, og hvis den gravide ryger, er overvægtig eller bliver ramt af en infektion, kan inflammationen stige endnu mere. Nu viser et nyt dansk studie, at der er en sammenhæng mellem inflammationsniveauet i kroppen under graviditeten og barnets risiko for at udvikle ADHD. Betydningen af inflammation og infektion for risikoen for udvikling af psykiatrisk sygdom har været i fokus i flere år, og...