Kvinder med ADHD behøver ikke stoppe med at tage deres medicin, når de bliver gravide. Det er konklusionen i et dansk registerstudie, udgivet i Molecular Psychiatry, der har undersøgt effekten af mors ADHD-medicin under graviditeten på barnet i op til 17 år efter fødslen. I studiet har forskerne undersøgt, om det at tage ADHD-medicin under graviditeten øger barnets risiko for selv at udvikle ADHD, eller om mors forbrug af ADHD-medicin under graviditeten øger barnets risiko for udvikling af autisme, epilepsi,...