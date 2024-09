Omkring 40 pct. af børn med ADHD har sproglige vanskeligheder i et omfang, at de kvalificerer til en diagnose med sprogforstyrrelse. Der er dog ofte ikke den samme opmærksomhed på de sproglige vanskeligheder, som der er på selve diagnosen med ADHD. Men det burde der måske være. Et nyt dansk studie viser i hvert fald, at der er en meget klar kobling mellem sproglige vanskeligheder hos et barn med ADHD og så de problemer, som barnet kan have i forhold...