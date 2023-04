Personer, der har en anden sammensætning af kønskromosomer end den, der kendetegner de fleste, kæmper ofte med konsekvenserne af deres kromosomforandringer. Piger med kun ét X-kromosom, hvilket kaldes for Turner syndrom (45,X), er som eksempel ofte noget lavere end gennemsnittet, de kan have svært ved at få børn, og så er tilstanden også kendetegnet ved nogle kognitive udfordringer, for eksempel begrænset rumlig forståelse. Mænd med to X-kromosomer, hvilket betegnes som Klinefelters syndrom (47,XXY), er til gengæld kendetegnet ved at være...