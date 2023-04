I 2015 fremlagde forskere resultatet af en stor gennemgang af den videnskabelige litteratur inden for undersøgelser af behandling af børn og unge med ADHD med methylphenidat. Det kom der et meget kontroversielt Cochrane-review ud af, og det var kontroversielt, fordi det pegede på, at der manglede evidens for at sige, at behandling med methylphenidat faktisk forbedrer livskvaliteten hos børn og unge med ADHD. Nu har forskerne bag reviewet lavet en endnu større gennemgang af den videnskabelige litteratur, men meldingen er...