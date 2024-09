Der er godt nyt til de 5.554 patienter, der er tilknyttet Regionsklinik Pandrup. Klinikken har haft en strøm af vikarierende læger siden 1. juni 2022, hvor Region Nordjylland overtog klinikken fra Nordic Medicare. Men nu er det slut, for det er lykkedes regionen at finde to læger, der vil overtage klinikken. Det skriver LigeHer.nu. Anne Grave Pedersen og Axel Bjarne Korsgaard Thomsen, der står bag interessentselskabet Familielægerne Jetsmark I/S, kommer til at overtage driften af regionsklinikken Pandrup fra årsskiftet. Dette...