Efter mange måneder med rekruttering, forberedelse og kurser for nyansatte læger gik Region Nordjyllands nye lægevagt om natten i luften 1. september.

Ændringen betyder, at det ikke længere er Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som driver lægevagt i tidsrummet kl. 23 – 08 om morgenen, men i stedet Region Nordjylland.

For borgere i Region Nordjylland vil der dog ikke være stor forskel på de to ordninger, vurderer Kirsten Damkjær, ledende overlæge og lægefaglig ansvarlig for natlægevagten i Region Nordjylland i en udsendt pressemeddelelse.

»Vi har ansat erfarne læger med indsigt i almen medicin til at betjene lægevagten, og de sidste par uger har vi brugt på at holde introkurser og sikre, at alt er klar til, de første borgere ringer ind,« siger Kirsten Damkjær.

Paramedicinere kører sygebesøg

Tidligere i år hjemtog Region Syddanmark og Region Midtjylland også lægevagten fra PLO.

De erfaringer har Region Nordjylland formentlig skelet til. I hvert fald har regionen også besluttet, at det er paramedicinere, som kører på sygebesøg i stedet for speciallæger i almen medicin, som tilfældet var under den gamle ordning.

»Vurderer vagtlægen, at du skal tilses, men ikke har mulighed for selv at komme til lægevagten, vil det fremover enten være paramedicinere fra Den Præhospitale Virksomhed, der kommer hjem til dig, eller du vil blive transporteret ind til en lægevagt af en taxa eller alternativt en ambulance,« siger Kirsten Damkjær.

De fysiske konsultationssteder vil fortsat være placeret i Aalborg, Hjørring og Thisted i nattetimerne.

I aftentimerne og dagtimerne i weekenden er det fortsat de Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland, PLO-Nordjylland, der driver lægevagten for Region Nordjylland som hidtil.