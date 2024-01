32 lægeklinikker har fået brev: Region Nordjylland kæmper for at holde eksplosive udgifter til diabetesmedicin nede

Alene i år ventes Region Nordjylland at have udgifter for 100 mio. kr. til diabetesmedicin, som indeholder GLP-1 receptoragonisten semaglutid. Det har fået regionen til at holde et vågent øje med receptblokkene i almen praksis.