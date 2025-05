1.200 patienter i den nordjyske by Sindal skal inden længe se sig om efter en ny læge. Det står klart efter, at administrationen i Region Nordjylland har valgt at hjemtage det ene af to ydernumre, som praktiserende læge Morten Krause Nielsen ejer i Region Nordjylland. Årsagen til det usædvanlige og drastiske skridt er, at Region Nordjylland finder det bevist, at den læge, som står oplyst som praktiserende læge i Sindal, hverken har været til stede eller udført medicinsk arbejde i...