Patienter i Brønderslev og Hirtshals kan se frem til et bredere udvalg af læger. Det sker efter, at der er blevet tildelt tre 0-kapaciteter til to læger i området. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. I Brønderslev har læge Anette Vittrup, som i forvejen driver lægeklinik i Brønderslev Sundhedshus, fået tildelt en 0-kapacitet, så klinikken har mulighed for at udvide med en ekstra læge. I Hirtshals har læge Tordis Beck Helleland fået tildelt to 0-kapaciteter. Det er planen, at...