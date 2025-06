Region Nordjylland tager ydernummer fra læge for at bryde sundhedsloven

Efter et længere forløb har Region Nordjylland højst usædvanligt besluttet at hjemtage et ydernummer fra en praktiserende læge i Sindal. Årsagen er, at regionen vurderer, at der i strid med sundhedsloven ikke er en fast læge til stede i lægeklinikken. Ejerlægen anfægter afgørelsen.