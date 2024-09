I øjeblikket er der kun ét lægetilbud til borgere i Fjerritslev. Det vil Region Nordjylland nu ændre på ved at annoncere to ledige kapaciteter i lægedækningsområdet, så borgerne får en valgmulighed. Det har Forretningsudvalget i Region Nordjylland besluttet, skriver regionen i en pressemeddelelse. Region Nordjylland vil, ud over at annoncere to ledige kapaciteter i lægedækningsområdet også oprette en regionsklinik som et alternativ. Det eneste nuværende lægetilbud i lægedækningsområde Fjerritslev er Dit Lægehus Fjerritslev med tre tilknyttede kapaciteter og 5.888 patienter...