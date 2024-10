De sidste fire udbudsklinikker i Region Nordjylland, som er beliggende i Brovst, Dronninglund, Frøstrup og Hurup, blev lukket tidligere i år. Region Nordjyllands beslutning betød, at kontrakterne med leverandøren Alles Lægehus blev opsagt før tid, hvilket virksomheden anfægtede lovligheden af i en advokatskrivelse til regionen. Over for Dagens Medicin forklarede regionsrådsformand Mads Duedahl (V) det usædvanlige træk med, at flere praktiserende læger søger mod Region Nordjylland. De ophævede kontrakter skyldtes med andre ord ikke, at Region Nordjylland få måneder forinden...