Hvem fortjener Den gyldne Skalpel 2018?

Dagens Medicin efterlyser kandidater til at modtage Den Gyldne Skalpel – sundhedsvæsenets initiativpris. Frist: Tirsdag 14. august 2018 kl. 12.00

Kender du et spændende initiativ i sundhedsvæsenet, som bør hædres? Så står Dagens Medicin for 17. år i træk klar med et skulderklap i form af hædersprisen Den Gyldne Skalpel.

Med denne pris vil Dagens Medicin hædre et initiativ, der demonstrerer nytænkning og engagement i sundhedssektoren og viser en vej til højere kvalitet i samarbejde og behandling, til gavn for patienter og sundhedspersonale.

Samarbejde er et centralt kriterium, men også evnen til at reducere fejl, sikre kvalitet, forebygge, indføre nye teknikker, undervise, forske, udvikle ledelsesredskaber, håndhæve etiske standarder, synliggøre svage grupper, rationalisere og udnytte økonomiske redskaber vil være væsentlige parametre i bedømmelsen.

Dommerkomiteen lægger stor vægt på, at initiativet er aktuelt implementeret og har resultater, som kan dokumenteres.

Hvem kan nomineres?

Den Gyldne Skalpel kan tildeles enheder og institutioner i både den primære og den sekundære sundhedssektor samt i relaterede institutioner og virksomheder.

Prisen hædrer aktuelle initiativer, som har vist en særlig original vej til forbedringer i sundhedssektoren og til inspiration for det øvrige land. Og som har opnået resultater, som kan dokumenteres. Det er vigtigt, at an indstilling rummer dokumentation.

Hvordan nominerer man?

Et indstillingsskema kan udfyldes herunder.

Indstillingen skal være os i hænde senest tirsdag 14. august 2018 klokken 12.00. Årets prismodtager offentliggøres i oktober. Prismodtageren bliver interviewet i Dagens Medicin. Med prisen følger et diplom og en forgyldt skalpel.

Yderligere spørgsmål?

Spørgsmål kan rettes til chefredaktør Nicolai Döllner, Dagens Medicin på telefonnr. 7242 3420 (direkte), nd@dagensmedicin.dk

Hvem bedømmer? Modtageren af Den Gyldne Skalpel udpeges af en komité bestående af: Jens Winther Jensen , leder, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

, leder, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Kjeld Møller Pedersen , professor, Syddansk Universitet

, professor, Syddansk Universitet Jens Kr. Gøtrik , tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og Medicoindustriforeningen

, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og Medicoindustriforeningen Peter Qvortrup Geisling , læge og journalist, Danmarks Radio

, læge og journalist, Danmarks Radio Ida Gøtke , sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest

, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest Beth Lilja , vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital Nicolai Döllner, chefredaktør, Dagens Medicin

Indstil din kandidat til Den Gyldne Skalpel

Nominer kandidater til at modtage Den Gyldne Skalpel – sundhedsvæsenets initiativpris. Trin 1 af 5 - Angiv navn, titel, arbejdsplads og kontaktoplysninger på den eller de personer (afdeling/enhed), som du vil nominere 20% Institutionens/projektets/personens navn *

Region *

Hovedansvarlig person(er)

Kontaktperson *

Organisation/arbejdsplads *

Telefonnummer *

E-mail-adresse * Derfor mener jeg, at dette initiativ er nyskabende og ekstraordinær: * (maks. 1000 anslag) Beskrivelse af initiativet (Fri længde) Udvikling af nye arbejdsmåder

Implementering af af nye teknikker/metoder

Udvikling af ledelsesværktøjer og styremetoder

Samarbejde

Kvalitetssikring

Økonomi

Dokumentation og vidensspredning Det er afgørende for bedømmelse af projektet at vedhæfte dokumentation for resultaterne. (Filer kan vedhæftes til nomineringen på næste side)

Etisk forankring Navn *

Arbejdsplads: *

E-mail-adresse *

Telefonnummer *

Eventuel besked til Dagens Medicin:

Tilføj evt. filer til nomineringen Slip fil her eller Tilladte filtyper: jpg, gif, png, pdf. Her kan du tilføje filer, der f.eks. dokumenterer de resultater, som projekter har opnået. (Word-filer skal gemmes som pdf, før de kan uploades.

Denne iframe indeholder logikken, der er krævet for at håndtere Gravity Formularer, der bruger Ajax.

Relaterede artikler