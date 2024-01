Trods sin unge alder er det anden gang, at 41-årige Cæcilie Trier Sønderskov har rundet de første 100 dage som cheflæge. Siden oktober har hun stået i spidsen for Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus (Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse) og forsøgt at omsætte nogle af de ledelseserfaringer, hun gjorde sig i sit første job som cheflæge. »Det var anderledes, end jeg regnede med at starte i et lederjob og nok det største spring, siden jeg startede i KBU. Selvfølgelig...