Fra 1. januar 2024 skal Merete Labriola lede det nye Center for Sundhedsforskning på Nykøbing F. Sygehus. Her skal Merete Labriola stå i spidsen for kampen mod den sociale ulighed i folks sundhed. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Merete Labriola kommer fra en norsk stilling som forskningsprofessor ved NORCE i Bergen, og hun glæder sig til at starte arbejdet på hendes hjemegn: »Jeg glæder mig utroligt meget til at arbejde sammen med mine nye kolleger om et fagområde...