Forskning på EASD: Kontinuerlige glukosemålere skal have mere markant plads i behandling af type 2-diabetes

Flere store forskningsresultater på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes pegede ifølge forskningsleder og overlæge Kirsten Nørgaard på, at kontinuerlige glukosemålere i langt højere grad bør have en plads i behandlingen af personer med type 2-diabetes.