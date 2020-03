Sådan påvirker coronavirussen kræftafdelingerne

Ulrik Lassen, ledende overlæge på Onkologisk Klinik ved Rigshospitalet

Ulrik Lassen, hvordan forholder I jer til igangværende situation?

»Vi har omlagt mange almindelige konsultationer og kontroller til telefonkonsultationer, men giver selvfølgelig alle planlagte behandlinger. Hvis det er muligt, udskydes tiltag, der ikke er direkte relateret til kræftbehandlingen.«

Hvordan præger coronavirussen kræftområdet?

»Det fylder alt, for der er konstant spørgsmål fra personale og patienter, der skal håndteres og retningslinjer, der skal justeres.«

Er jeres kræftafdeling presset?

»Ja, for en del personale er sygemeldt. Men mange har meldt sig under fanen og alle har ja-hatten på, så indtil videre har vi klaret os. Vi bruger meget tid på organiseringen, så vi kan undersøge patienter med mistænkt COVID-19 isoleret og sikre os, at alle med lette symptomer er i hjemmekarantæne, såfremt deres behandling kan udsættes, og så længe de er syge. Hvis ikke, så skal behandlingen gives under isolation, indtil de er testes negative.«

Kan patienterne få deres behandling? Er der aflysninger eller udskydelse af behandling?

»Indtil videre kan patienterne få deres behandling, men såfremt de er alvorligt syge af COVID-19, skal de selvfølgelig ikke have behandling imens.«

Prioriterer I anderledes disse dage?

»Ja, kontroller kan udsættes.«

Er I blevet bedt om at opgive senge til fordel for patienter med COVID-19?

»Nej.«

Hvordan ser din arbejdsdag ud i disse dage?

»Jeg er her vel cirka kl. 6.30 og går hjem kl. 18. Og så sidder jeg ved computeren og arbejder om aftenen.«

Har I fået udstukket særlige retningslinjer til jeres område?

»Vi skal fortsat opfylde kræftpakkeforløb og maksimale ventetider.«

Hanne Vestergaard, ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Hanne Vestergaard, hvordan forholder I jer til igangværende situation?

»Vi forbereder os. Vi prøver at skaffe plads i ambulatorierne. De patienter, der ikke skal møde op herinde, bliver ringet op i stedet for. Vi har skærpet, hvem der skal isoleres. Men selvom det er en anden arbejdsgang, følger vi fortsat kræftpakkerne.«

Er jeres kræftafdeling presset?

»Kun administrativt. Der er ikke flere patienter end før. Til gengæld må personale, der har den mindste smule forkølelse ikke møde op herinde. Heldigvis omstillede vi os til telefon- og videokonsultationer i sidste uge, så vi klarer den på personalefronten. Men det kræver noget kreativitet at finde nye arbejdsgange. Vores arbejdsplan bliver justeret mindst to gange dagligt i disse uger.«

Hvordan præger coronavirussen kræftområdet?

»Det skaber omstændige arbejdsgange, men behandlingerne fortsætter. Vi har etableret egne isolationsstuer til vores akutte patienter. Der bliver de, til de er blevet podet, og vi forhåbentligt har et negativt svar på deres test.«

Kan patienterne få deres behandling?

»Ja. Dem, der har behov for behandling, får behandling. Men vi prøver at gøre sådan, at alle dem, der ikke behøver at være her, ikke skal møde op. Der bruger vi i stedet videokonsultation. Det begyndte vi på allerede i sidste uge. Og desuden er vi meget glade for, at vi er godt i gang med flere forskellige former for hjemmebehandling – også med kemoterapi.«

Er I blevet bedt om at opgive senge til fordel for patienter med COVID-19?

»Nej.«

Hvordan ser din arbejdsdag ud i disse dage?

»Hvis du spørger min mand, er min arbejdsdag fra kl. 5.30 til kl. 22 om aftenen. Lige nu står jeg til rådighed hele døgnet rundt. Men jeg er ikke den eneste. Vi oplever, at alle er ekstremt fleksible og der er et enormt sammenhold.«

Har I fået udstukket særlige retningslinjer til jeres område?

»Nej, vi har fået at vide, at behandlingsgarantien er sat på standby og kræftpakkerne fortsætter. Det er den samme besked, der kommer fra direktionen, regionen og Sundhedsstyrelsen.«