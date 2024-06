En ny rapport har set nærmere på danske læger og ledelse i ‘Kortlægning af danske hospitalslægers oplevelse af organisering, ledelse og samarbejde’ foretaget af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Overenskomstaftalen for 2021 bød på en ny struktur, hvor de daværende ledende overlæger blev til cheflæger og der blev indskudt et ekstra ledelseslag i form af ledende overlæger, der i modsætning til de tidligere funktionsansvarlige overlæger formelt kan tildeles et selvstændigt ledelsesansvar. Den nye rapport er et resultat af arbejdet...