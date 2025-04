Efter et år på posten: Jonas Egebart vil give hospitalerne mere frihed

Da Jonas Egebart overtog roret i Sundhedsstyrelsen, blev han hurtigt klar over, at nogle processer gik for hurtigt, og at der var brug for at undersøge problemerne dybere. I det første år som direktør har han arbejdet med både visionen om en mere lyttende styrelse, og med at ændre interne arbejdsgange med fokus på dem, der skal bruge løsningerne.