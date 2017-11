»Så kan man jo ringe 112«

Jeg kan godt, som ansat i en større akutmodtagelse, blive i tvivl om, hvorvidt fordelingen af opgaverne i det samlede sundhedsvæsen altid følger logiske og fornuftige principper? Der er vel en alment accepteret enighed om, at akutmodtagelserne skal tage sig af de akutte visiterede patienter, der er vurderet af en speciallæge i almen medicin til at have behov for akut indlæggelse.

Herudover skal vi i akutmodtagelserne selvfølgelig modtage, behandle og visitere patienter, som er indbragt efter opkald til 112. Patienter, som i princippet er visiteret af patienten selv eller nogen i dennes omgivelser, men altså ikke af en fagperson. Der har altså ikke været en lægelig vurdering fra almen sektoren, inden vi modtager patienten. Der kan selvfølgelig godt i nogle tilfælde have været en lægelig vurdering ved en præhospitalt ansat læge – ambulancelægen.

Selvom den akutmodtagelse, jeg er ansat på, er en visiteret modtagelse, tager vi os også stadig af de relativt mange ‘selvhenvendere’, der kommer uden henvisning fra primærsektoren. Det drejer sig om en blandet flok af folk med småskader f.eks. opstået på arbejdspladsen hos en patient, der har praktiserende læge i en by måske langt fra arbejdspladsen, unge mennesker, der bringer en meget beruset kammerat ind, fordi de er utrygge ved situationen, turister, flygtninge og mange andre.

Der, hvor tingene for mig bliver vanskelige at forstå, er den gråzone af patienter, der indbringes med 112, men hvor der forinden har været kontakt til primærsektoren enten i form af egen læge eller vagtlæge. At patienter – trods diverse kampagner om, hvad 112 bør benyttes til – kan have svært ved helt at finde ud af, hvornår en situation eller sygdom er så alvorlig, at der skal ringes 112, er fuldt forståeligt.

Jeg tror, at mange på de fleste akutmodtagelser ser eksempler på både patienter, der ringer ‘unødigt’ til 112 for, hvad fagfolk betragter som småting, men også omvendt ser eksempler på patienter, hvor man tænker, hvorfor dælen de ikke har ringet 112 noget før. Selvom kampagner for den rette anvendelse af 112 kan være nødvendige og måske kan have en vis effekt i en periode, tror jeg aldrig helt, man kan ‘opdrage’ befolkningen til at bruge ordningen fornuftigt, og det lever vi skam også udmærket med på akutmodtagelsen.

Til gengæld har jeg nogle gange svært ved at forstå handlemønsteret hos mine kolleger (eller disses sekretærer) i primærsektoren, når vi får 112-indbragte patienter, der forinden har haft ringet til egen læge eller vagtlæge, og hvor patienterne kan fortælle en hel palet af beskeder, der blev givet, inden det alt sammen mundede ud i, at der blev ringet 112. I langt de fleste tilfælde uden at det bliver ledsaget af en henvisning eller opringning fra lægen til akutmodtagelsen. Nogle ganske få eksempler på, hvad patienterne kan fortælle, er:

»Jeg fik at vide, at hvis jeg ikke kunne vente til over middag, kunne jeg jo bare ringe 112.«

»Jeg sagde, jeg havde slået venstre skulder, men da lægen så spurgte, om det ikke også strålede ned i armen, sagde han, jeg skulle ringe 112.«

»Min egen læge har ferie, og da jeg endelig kom igennem til afløseren, sagde sekretæren, at de jo ikke kendte mig, så det var nok bedre at ringe 112.«

»Jeg har altid haft nåleskræk, så da sygeplejersken skulle tage en blodprøve, blev jeg bleg og dårlig, så der blev ringet 112 fra klinikken.«

Jeg er helt med på, at der bestemt er mange situationer i almen praksis og i lægevagten, hvor det er relevant at rekvirere en 112-kørsel til en akut dårlig patient. Men det forhindrer jo ikke, at patienten visiteres på normal vis, så vi i akutmodtagelsen kan drage nytte af de observationer, den tankevirksomhed og den eventuelle behandling, der er foregået hos egen læge eller i lægevagten, inden vi ser patienten. Så selv i de situationer, hvor ‘det hele’ ender med, at der ringes 112, vil vi, hvis der har været en almenmediciner inde over den beslutning, meget gerne høre om den motivation, der ligger bag at vælge denne løsning, altså modtage en henvisning, nøjagtig ligesom når man i øvrigt indlægger en patient akut. På den måde behøver vi ikke starte forfra i akutmodtagelsen, men kan drage nytte af det arbejde, der er foregået i almen sektoren, inden patienten kommer til os.

I de situationer, hvor en patient, dennes pårørende eller hjemmeplejen telefonisk får at vide, at ‘så må man jo ringe 112’, synes jeg nogle gange, man i primærsektoren kunne overveje, om ikke gærdet kunne løftes lidt op. På den måde kunne man bidrage til, at 112 reserveres til det, som det er beregnet til, og samtidig at problemer, der hører til i primærsektoren, håndteres der, og ikke i en akutmodtagelse, hvor der i så fald lægges beslag på ressourcer, der burde komme de akut syge til gode.