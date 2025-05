DEBAT: Mit ønske til den nye reform af sundhedsvæsenet er, at det skal være forbudt at afvise en ambulant henvisning (altså en patient) fra den praktiserende læge til sygehuset, skriver Helene Larsson.

Vi praktiserende læger oplever i stigende og mere og mere frustrerende grad, at vores ambulante henvisninger til sygehuset bliver afvist. Det vil i praksis sige: vores patienter bliver afvist og forment adgang til videre undersøgelse og udredning i sygehussystemet.

Når vi skriver en henvisning til sygehuset, er det fordi, vi ikke kan komme videre med denne patient. Det er fordi vi har en problemstilling, hvor vi ikke vil udelukke noget og samtidig er begrænsede i vores udredningsmuligheder. Vi laver henvisningen, fordi vi har brug for hjælp, for vi ikke er eksperter i alle lægespecialer.

Vi er visiterende i vores arbejde og skal ofte reagere på svage tegn på noget, der godt kunne være en sygdom, men måske ikke er det. Derfor har vi brug for undersøgelser eller udredning på meget vid indikation. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan finde nålen i høstakken.

Dagligt må vi kontakte patienter i vores praksis og fortælle dem, at man desværre har afvist at hjælpe dem videre i systemet. Vi må efterfølgende forsøge at finde en anden vej gennem systemet. En vej, der ofte er behæftet med meget lang ventetid, og i værste fald forværrer patientens symptomer og måske forværrer en potentiel sygdomstilstand.

Listen over argumenter for afviste henvisninger er lang. Her er en række eksempler på tekst, vi læser hver dag i almen praksis:

Henvisningen afvises:

Fordi patientens vægt ikke er angivet

Fordi der ikke er taget en urinstix

Fordi der ikke er vedhæftet et EKG

Fordi patienten er over 50 år

Fordi patienten ikke har gået til fysioterapeut i 3 måneder

Fordi patienten er uden for målgruppen

Fordi patienten har et alkoholforbrug og derfor ikke kan demensudredes eller udredes i psykiatrien

Fordi BMI er over 30

Fordi patienten blev set med samme problem for 3 år siden.

Ofte er det lægesekretærer eller sygeplejersker, der underskriver, den afvisning vi får. Altså visiteres vores henvisning og den indikation vi har stillet ikke af en læge. Den afvises efter et flow-skema eller nogle kriterier for en målgruppe.

En smule opgivende

Det kan godt føles både ydmygende og nedladende for os praktiserende læger. Faktisk også uvenligt. For når vi får besked om afviste henvisninger, så kan det godt føles som om, der ikke rigtig er plads til patienten på sygehuset. Eller at patienten ikke rigtig er velkommen. Man kan godt få lyst til at råbe: Er der en læge til stede?

Vi læger er kolleger, uanset om vi er ansat i almen praksis eller på et sygehus. Jeg vil gerne kommunikere og samarbejde med en kollega, for meningen med at være læge er, at vi skal hjælpe hinanden med diagnose, udredning og behandling af patienten.

Dertil er det værd at huske på, at patienterne fra sygehusenes ambulatorier i stor stil tømmes ud til os praktiserende læger, hvorefter ‘BANG!’ portene til elfenbenstårnet lukkes, og ethvert forsøg på genhenvisning afvises med ovenstående argumenter.

Man bliver en lille smule opgivende.

Jeg begyndte allerede for længe siden at sige til patienterne:

»Jeg forsøger at henvise dig, men du bliver nok afvist, og så må du lige ringe, hvis du ikke får nogen indkaldelse. Så må vi prøve en plan B.«

Det koster meget energi og kreativitet hos os praktiserende læger. Ofte får jeg følelsen af, at jeg spilder min tid. Ofte må jeg bruge tid på en ny henvisning eller henvise til et andet sygehusspeciale på en sygehuslæges indikation (af økonomiske årsager – har jeg ladet mig fortælle).

Kunne vi eventuelt få en dialog?

Jeg har ofte patienter, der er for svære for mig at håndtere, fordi jeg ikke er speciallæge i nefrologi, neurologi, urologi, endokrinologi, hæmatologi, psykiatri, ortopædi etc. Jeg ender alligevel alt for ofte med selv at må rode med de svære patienter, som jeg måske dybest set ikke er den bedst egnede til at behandle, for patienten er afsluttet fra ambulatoriet, og portene til elfenbenstårnet er som sagt lukkede.

Jeg har svært ved at se, hvorfor vi skal have alle de dygtige speciallæger på sygehusene, når de ikke må behandle patienterne, der hører til i deres speciale. Og jeg har svært ved at forstå, at dette er smart, når vi er 3.500 praktiserende læger og 16.000 sygehuslæger i Danmark.

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor patienterne skal vente mellem to måneder og to år på at blive vurderet ved praktiserende neurolog, psykiater, børnepsykiater, hudlæge osv, fordi man IKKE vil se patienten på sygehuset og afviser henvisningen (patienten).

Kunne vi eventuelt få en dialog med politikere og sundhedsadministratorer om, hvorfor dette er en forkert vej at gå. Både fagligt og menneskeligt. Vi læger skal kunne arbejde sammen uden rigide kriterier og uden administrative barrierer.

I sidste ende handler det også om økonomi, så vi bruger ressourcerne klogere, mere logisk, effektivt og kreativt.

Vi skal have en dialog om, at en afvisning af en ambulant patient er et misfoster, der afføder dårlig stemning og negativitet i sundhedsvæsenet. Det giver en følelse af afmagt hos både patient og læge.

Og vi læger skal kunne få lov at få indflydelse, der hvor disse uhensigtsmæssige strukturer udtænkes af administratorer, der ikke har erfaring med det daglige kliniske arbejde i almen praksis og i ambulatorier. Til gavn for patienterne. Dem som det hele handler om.