Efter 1. juli 2017 skal borgere over 70 år ikke længere have lægeattest for at få fornyet deres kørekort. Det kan godt være, at politikerne og Ældresagen klapper i deres hænder over dette nye tiltag. Det kan også godt være, at intentionen bag loven er ok. Men resultatet er noget makværk med en del meget bekymrende huller.

Alle kørekort, der udstedes til borgere over 70 år til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år uanset borgerens alder, medmindre kørekortet er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold, der tidligere er anmærkninger om i det gamle kørekort.

Når et kørekort uden helbredsrelaterede anmærkninger udløber, skal man blot henvende sig til Borgerservice i den kommune, hvor man bor, medbringende et foto og sit gamle kørekort– og vupti er kørekortet gældende i 15 år. Det er ligegyldigt om du er 50 eller 90 år gammel! 1. august barslede Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) med en bekendtgørelse – ‘Helbredskrav til kørekort’ – et digert værk på ca. 80 sider. Jeg skulle undervise om disse regler på et kursus, hvorfor jeg prøvede at sætte mig ind i de ret komplicerede og for læger tidrøvende regler. Jeg fandt en række huller i reglerne, som jeg kontaktede SfP om. De var enige i, at der er nogle problemer, som jeg her vil prøve at skitsere.

Det er ofte svært som læge at vurdere, hvornår en borger ikke længere er i stand til at køre bil. Med de nye regler er det bestemt ikke blevet lettere. Ifølge de nye regler er en læge »forpligtet til at udstede et lægeligt kørselsforbud , hvis lægen bliver opmærksom på, at en patient udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare ved at køre bil, fordi patienten efter lægens vurdering ikke har den nødvendige mentale eller fysiske førlighed hertil«.

Lægen har ikke juridisk kompetence til at udstede et egentligt kørselsforbud – det kan kun politiet. Et lægeligt kørselsforbud må derfor anses som blot en aftale mellem lægen og patienten.

Hvis lægen nedlægger et køreforbud på f.eks. seks mdr. og patienten accepterer dette, sker der ikke andet. Det skal ikke indberettes til hverken SfP eller politiet. Hvis patienten alligevel kører og bliver stoppet i en trafikkontrol eller måske er indblandet i en ulykke, aner politiet ikke, at der er nedlagt et køreforbud!

Hvis det alligevel af en eller anden grund bliver opdaget, kunne man frygte, at lægen ville få en ‘lussing’, fordi han/hun skønnede forkert og troede, at patienten ville overholde forbuddet. Det er dog ifølge SfP heldigvis ikke tilfældet (hvis lægen ellers detaljeret har journalført kørselsforbuddet). Det er patientens ansvar! Men i min optik er det forbundet med stor usikkerhed og utryghed.

Det undrer mig meget, at patienterne her må have et meget stort ansvar i modsætning til det, der gælder på så mange andre områder i sundhedsvæsenet, hvor de stort set intet ansvar har!

Selv hvis forbuddet er langvarigt eller permanent, skal det ikke indberettes. Det vil sige, at en patient med et køreforbud kan gå op til kommunen, når kørekortet udløber, og få det fornyet i 15 år! Ingen myndigheder aner jo, at vedkommende har et lægeligt kørselsforbud, og der skal ikke længere afgives helbredsoplysninger. Grotesk! Hvad gør vi med en nydiagnosticeret type 2-diabetiker, der sættes i behandling med f.eks. Metformin? Vedkommende har ikke hypoglycæmi eller alvorlige diabeteskomplikationer. I vejledningen står: » Hvis ansøgeren behandles med medicin, uanset om det drejer sig om medicin, der kan medføre hypoglycæmi eller ej, kan kørekortet sædvanligvis udstedes med en individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst fem år«. Denne patient er nyopdaget og det skal ikke indberettes, at vedkommende har diabetes. Det vil sige, at der kommer ikke til at stå nogen tidsbegrænsning i kørekortet. Hvorfor skrive dette i vejledningen, når det ikke udføres i praksis? Hvorfor er der forskel på en diabetiker, der har fået konstateret diabetes efter 1. juli 2017 og en der har fået det diagnosticeret tidligere? Er sygdommen blevet mindre farlig efter 1. juli? Samme problematik kan gøre sig gældende ved epilepsi, hjertesygdomme og andre sygdomme. Hvis lægen er i tvivl eller ikke har tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, om patienten udgør en nærliggende fare ved fortsat kørsel, er lægen ikke forpligtet til at udstede kørselsforbud. Hvis patienten er indforstået med det, kan lægen i stedet påbegynde en kørekortsag, hvorefter SfP eller politiet kan afgøre sagen. Men hvis patienten ikke er indforstået med at påbegynde en kørekortssag, kan lægen intet gøre!

SfP foreslår, at man underretter dem i sådanne tilfælde. En uhensigtsmæssig lovgivning er igen med til at give lægerne ekstra arbejde.

Jeg er sikker på der også må være andre absurditeter.

Hvem er egentlig ansvarlig? Men væsentligst: Hvordan kan der rettes op på skævhederne i denne nye lov/bekendtgørelse?