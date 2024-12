Under rubrikken ‘Hvem bestemmer over patientens data?’ har den tidligere PLO-direktør Jonatan Schloss for nylig skrevet en stikpille om de kommende regler for direkte adgang til at kigge med i de praktiserende lægers journaler uden anmodning om aktindsigt. Det er aldrig rart at få stikpiller, men de er som regel givet med det formål at gøre godt og nogen gange endda at helbrede patienten, men den Schlosske stikpille har blot gjort mig trist og sur, så den medicin må jeg...