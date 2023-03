15.900 personer dør hvert år af rygning. Dermed er rygning fortsat den største dræber i Danmark, fremgår det af en rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten ‘Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer’ er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen. En række forskere sat sig for at vise, hvordan ni risikofaktorer – heriblandt rygning, alkohol, ensomhed og luftforurening – belaster samfundet, sundhedsvæsenet og danskerne. »Det højeste antal ekstra dødsfald ses blandt personer, der ryger. I Danmark er der årligt 15.920 ekstra dødsfald...