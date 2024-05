En diagnose med antineutrofilocyt-cytoplasmatisk antistof (ANCA)-associeret vaskulitis er skidt nyt. Sygdommen er forbundet med inflammation af kroppens små blodkar og kan blandt andet ramme nyrerne hårdt. Derfor har patienter med ANCA-associeret vaskulitis også ofte behov for dialyse og til tider plasmaferese. Nu viser et nyt dansk studie, at ud over inflammation i kroppens små blodkar har patienter med ANCA-associeret vaskulitis også en betydelig forhøjet risiko for infektioner i blodet og død på grund af infektioner i blodet. Denne forhøjede risiko...