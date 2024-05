Minimal change sygdom hører til de sygdomme, hvor læger i mere end 40 år ikke har fundet bedre behandlinger end langvarig brug af højdosis binyrebarkhormon til at få ro på sygdommen. Behandlingen er associeret med øget risiko for en lang række bivirkninger fra diabetes, knogleskørhed og mavesår til psykiske lidelser, svær overvægt, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Nu viser ny dansk forskning, at det måske er muligt at behandle patienter med minimal change sygdom med meget mindre binyrebarkhormon og i...