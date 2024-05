Flere og flere mennesker på verdensplan er i behandling med SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptoragonister for type 2-diabetes. Nu understøtter et nyt dansk studie, at når det kommer til det at beskytte personer med diabetes mod udvikling af akut nyrepåvirkning, er SGLT2-hæmmerne bedre end GLP-1-receptoragonisterne. Det er første gang, at forskere får tal på forskellen ved en direkte sammenligning. »Tidligere studier har indikeret, at SGLT2-hæmmere er lidt bedre til at beskytte nyrerne, sammenlignet med GLP-1-receptoragonister, selvom de begge er nyrebeskyttende, men der...