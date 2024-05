Patienter med kronisk nyresygdom underbehandles muligvis for blodprop i hjertet

Dansk forskning peger i retning af, at patienter med kronisk nyresygdom underbehandles, når de rammes af blodprop i hjertet. Det går bedre i dag end tidligere, men der er måske behov for at se på, om vores patienter med nyresygdom og blodprop i hjertet får for lidt behandling, siger forsker.