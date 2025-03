90 pct. af danskere med kronisk nyresygdom bliver behandlet i almen praksis. Og det gør almen praksis ret godt, viser et nyt studie, der også viser, hvor der dog kan være rum for forbedring. Blandt andet peger studiet på, at det vil være en fordel, hvis flere patienter med kronisk nyresygdom bliver undersøgt for protein i urinen, hvilket kan være med til at identificere den gruppe patienter, som vil have gavn af at komme i behandling med de nyeste lægemidler...