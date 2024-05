For få årtier siden var vaskulitis næsten som at få en dødsdom. I dag kan patienter leve et normalt liv

Vaskulitis og glomerulopatier var engang sygdomme, som læger havde svært ved at behandle, og som derfor ofte endte med at koste patienterne livet. I dag handler det ikke længere kun om at behandle sygdommene, men om at få folk til at leve så normale liv som muligt, siger overlæge.