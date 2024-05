Det er velkendt, at når det kommer til hjertekarsygdom, er det skidt at have kronisk nyresygdom. Det øger risikoen for at dø af for eksempel en blodprop i hjertet. Noget af forklaringen skal findes i, at personer med nyresygdom også ofte har andre sygdomme med betydning for hjertekarhelbredet, for eksempel diabetes, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal. Tager man alle disse ting ud af ligningen, står der dog stadig tilbage, at nyresygdom øger risikoen for død af hjertekarsygdom. Jo mere nyresyg...