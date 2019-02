Justeringer af vagtlægeordningen i Region Sjælland har medført serviceforringelser for borgerne i Ringsted. Det mener byens borgmester på baggrund af en række borgerhenvendelser. Han afkræver regionen et svar i sagen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udfordringerne med at bemande lægevagten i Region Sjælland fik i sommer de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) til at justere på ordningen. For borgerne i Ringsted har ændringerne betydet, at der ikke længere er en fast bemanding af lægevagten på Knud Lavard Centret i tidsrummet fra klokken 18-21. I stedet kommer vagtlægen kørende til stedet, når […]