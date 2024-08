1818 har været akutnummeret i Region Sjælland siden 2022, hvor regionen selv har drevet lægevagten. Region Sjælland har lavet en evaluering af de 330.000 borgerhenvendelser til lægevagten, der kom i 2023. Den viser, at de politiske målsætninger om mere nærhed og tilgængelighed er på rette kurs, lyder det i en pressemeddelelse fra regionen. »Jeg er glad for, at vi er lykkes med at skabe en stærk og god lægevagt. Vi valgte selv at overtage driften af lægevagten med den målsætning...