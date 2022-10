Et uventet stort tryk på telefonerne, mediehistorier om lange ventetider for patienterne og en række tekniske udfordringer har givet Region Sjællands nye lægevagt en hård start på tilværelsen siden opstarten 1. oktober.

I sidste uge kunne Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, oplyse, at der allerede nu er nedsat en taskforce. Den skal undersøge de lange ventetider, som særligt har ramt lægevagten i weekenderne på trods af en øget bemanding i opstartsfasen, ligesom Forretningsudvalget i mandags fik en orientering om de aktuelle udfordringer.

Men hvad har førstehåndsindtrykket været hos de fagfolk, som bemander den nye lægevagt? Dagens Medicin har talt med ét par af dem.

Den rigtige beslutning

»Jeg har haft én lægevagt i konsultationen i Slagelse, og grundlæggende vil jeg sige, at det har været den rigtige beslutning, at Region Sjælland har overtaget ansvaret for lægevagten fra os i PLO,« siger Ulrik Hesislev, praktiserende læge i Haslev Lægecenter.

I årene 2014-2019 stod Ulrik Hesislev i spidsen for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Sjælland, hvor han brugte mange timer på at kæmpe en – forgæves – kamp for at modernisere lægevagten og få tilført ordningen mere økonomi.

»Nu, hvor regionen selv har overtaget ansvaret for lægevagten, er der investeret i nye lægebiler og udstyr, ligesom konsultationslokalerne også har fået en overhaling – og så består lægevagten af frivillige læger, som rent faktisk ønsker at være der. Og det gør en stor forskel,« siger Ulrik Hesislev.

Som eksempel på, at der igen tilflyder nye midler til lægevagten, blev der senest afsat 8 mio. kr. ekstra i Region Sjællands budgetaftale til driften af lægevagten.

»Vi har været nødt til at lægge os på et lønniveau i lægevagten, der er højere, end det vi havde forventet. Jeg tror ikke, at jeg overrasker nogen ved at sige, at det blandt andet skyldes den aftale, der blev indgået i Region Hovedstadens 1813, hvor praktiserende læger nu kan få 2.500 kr. for to timers arbejde,« siger Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Ros til paramedicinerens nye rolle

Som erfaren vagtlæge får Ulrik Hesislev ligesom flere af sine kolleger 1.600 kr. i timen for at arbejde i lægevagten under den nye ordning i Region Sjælland.

»Men det er ikke en løn, som Region Sjælland melder ud nogle steder. Det er noget, vi individuelt skal forhandle om, selvom mange af os lander på den samme takst. Det, synes jeg, er en lidt kluntet og uigennemskuelig måde at gøre tingene på, og det kan have afholdt nogle praktiserende læger fra at tage del i lægevagten. I stedet burde regionen have lavet en fast honoreringsaftale med os i PLO,« siger Ulrik Hesislev.

Skal Ulrik Hesislev fremhæve noget ved den nye lægevagt, som er særligt positivt, så nævner han det nye samarbejde med paramedicinerne, der kører ud sammen med vagtlægen i aftentimerne og kører vagterne om natten på egen hånd med en bagvagt i ryggen.

»For den kørende lægevagt er det en vældig opgradering, at vi som læger nu har en paramediciner med ud til patienterne. Under den gamle ordning blev vi kørt rundt i en taxa, og så kunne vi ellers luske alene ind i boligområdet, mens chaufføren blev ved taxaen. Det føltes ikke altid lige trygt. Til gengæld afkorter samarbejdet med paramedicineren jo ikke besøgstiden pr. patient. Og så er det lidt gak, at vores slutsteder ikke har været afstemt. Min vagt sluttede eksempelvis kl. 22 i Slagelse, mens paramedicineren skulle aflevere bilen i Ringsted kl. 22,« siger Ulrik Hesislev.

Samarbejde giver mening

Bo Lauritzen er paramediciner i lægevagten i Region Sjælland og kører i området omkring Holbæk. Indtil videre har hans møde med den nye lægevagt været et positivt bekendtskab.

»Det er et helt nyt koncept, og vi skal lige finde på vores ben at stå på. Vi har ikke tidligere arbejdet sammen med lægerne, og vi har jo forskellige måder at arbejde på. Men de fire nattevagter, jeg har haft, synes jeg, er forløbet rigtig godt,« siger Bo Lauritzen.

Ifølge Bo Lauritzen er det oplagt at inddrage paramedicinere i lægevagtsarbejdet – som man i øjeblikket ser tilløb til flere steder i landet.

»Det er lægen, som afslutter patienterne med deres faglighed, mens vi har bred erfaring med det akutte og kan anlægge PVK, tage blodprøver og måle vitale parametre hurtigt og effektivt. Så samarbejdet giver god mening, synes jeg. Nu hvor AMK og lægevagten hører under samme tag, kan vi også hele tiden se, hvor den anden part er henne. Er der et hjertestop et sted uden en AMK-bil i nærheden, så kan vi hurtigt rykke ud til patienten,« siger Bo Lauritzen.

For mange læger bindes til Næstved

Ifølge Niels Bro Madsen, der er praktiserende læge i Solrød og konsulent for Region Sjælland i forbindelse med tilblivelsen af den nye lægevagt, er samarbejdet med det Præhospitale Center dog ikke helt uproblematisk.

Det har nemlig betydet, at Næstved er blevet lægevagtens hovedsæde, da det er her, at det Præhospitale Center hører hjemme, og det går ud over fleksibiliteten, når det kommer til de sparsomme lægeressourcer, mener Niels Bro Madsen.

»Jeg synes, at vi binder for mange læger til visitationen i Næstved, hvor vi sidder på 14. etage og hjælper paramedicinere og sygeplejersker. I en tid med lægemangel, så skal lægerne være tæt på patienterne. Vi skulle derfor have siddet ved akutafdelingerne, hvor vi kan gå ind og hjælpe i konsultationen, hvis det spidser til,« siger Niels Bro Madsen.

»Og så tror jeg også, at det afholder nogle læger fra at deltage i lægevagten, fordi mange læger i Region Sjælland bor i Roskilde, Køge eller Solrød, ligesom jeg gør, og synes måske, at køretiden til Næstved er lang,« siger Niels Bro Madsen.

Kæmper fortsat med bemanding

At der fortsat mangler læger i lægevagten bliver Ulrik Hesislev næsten dagligt mindet om.

Nu var det godt nok efterårsferie i sidste uge, men her fik han dagligt beskeder om, at der akut manglede læger til at bemande vagterne.

»Og nu har jeg forsøgt at være positiv, men jeg synes, at lægevagten fremstår ufærdig og uigennemtænkt på en række punkter,« siger Ulrik Hesislev.

»I Slagelse havde jeg to sygeplejersker til at assistere mig. De var søde, men det er stadig lægen, som skal afslutte samtlige konsultationer. Derfor ryger patienterne frem og tilbage mellem os, og den ekstra ressource ender derfor med ikke at være til stor hjælp, ligesom jeg har svært ved at finde mit flow. Sygeplejerskerne skal i stedet tildeles nogle kompetencer, så de kan arbejde mere selvstændigt,« siger Ulrik Hesislev.

»Og så ved jeg godt, at vi PLO-læger nogle gange bliver skudt i skoen, at vi har det med at brokke os lidt meget. Men vi har brugt mange kræfter på at få lægevagten til at fungere på en god måde gennem årene, og det gør den svær at slippe. Jeg håber virkelig, at Region Sjælland lykkes over tid. Vagtarbejdet er for mig en vigtig del af lægefaget, og i princippet er patientarbejdet det samme. Uanset om PLO eller Region Sjælland står bag,« siger Ulrik Hesislev.