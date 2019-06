Trods de senere års større politiske bevågenhed på de markante udfordringer i psykiatrien, ligger der et meget stort arbejde foran os. Der er behov for et massivt økonomisk og fagligt løft.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Da Mette Frederiksen på Folkemødets hovedscene holdt tale for et talstærkt, solbeskinnet publikum, var der set med Lægeforeningens øjne to lyspunkter, der var værd at hæfte sig ved. Den socialdemokratiske partiformand lod nemlig forstå, at der skal sikres mere tid og omsorg i sundhedsvæsenet. Og lidt længere henne i talen, slog hun fast, at psykiatrien […]