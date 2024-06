Endnu flere med CML kan stoppe behandling med tyrosinkinasehæmmere

CML-patienter med et optimalt respons på tyrosinkinasehæmmere kan efter tre til fem år forsøge at indstille behandlingen, og omkring halvdelen af disse patienter oplever, at sygdommen ikke udvikler sig igen. Nu viser et nyt studie, at de patienter, der ved behandlingsstop oplever tilbagefald, kan få succes med at prøve én gang til.