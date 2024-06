Kemoterapi før og efter operation for kræft i spiserøret skal måske være den nye behandlingsstandard til denne gruppe kræftpatienter. Det indikerer i hvert fald et nyt fase 3-studie, der netop er løftet sløret for på den årlige kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO). Studiet viser, at behandling med kemoterapi før og efter operationen (FLOT-protokollen) giver bedre overlevelse sammenlignet med behandling efter CROSS-protokollen, der dikterer radiokemoterapi før operation. »Der er stor uenighed om, hvorvidt adjuverende behandling på forhånd eller...