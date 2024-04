Rune Holdt var fuld af fortrøstning, da han i juni 2023 overtog ansvaret for Rigshospitalets nye innovationsenhed, Forskning og Innovation, efter at Rigshospitalets direktion havde besluttet en ny struktur for hospitalets innovation. Med tidligere roller som chef for innovationsteamet på Nyt Hospital Nordsjælland og vicecenterchef for det nedlagte Rigshospitalets Innovationscenter følte Rune Holdt sig godt klædt på til de nye udfordringer. Anderledes var det, da Rune Holdt i 2016 skiftede fra det forretningsstrategiske konsulentbureau ReD Associates til stillingen som projektchef...