Afdelingen for Øjensygdomme på Rigshospitalet skal til at finde en afløser, som skal udfylde nogle store sko. For cheflægen for afdelingen gennem ti år, Morten Dornonville de la Cour, har besluttet sig for at fratræde sin stilling fra 1. juli 2025 for at gå på pension. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. »Jeg har haft rigtig mange gode år i øjenafdelingen – heraf 17 som professor og 10 som klinikchef/ledende overlæge/cheflæge. Jeg ser tilbage på min tid på Rigshospitalet med...