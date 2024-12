Jesper Erdal er med omgående virkning tiltrådt som ny direktør for Rigshospitalets Juliane Marie Centret. Han har siden april 2024 været projektdirektør for Rigshospitalets store byggeri af Mary Elizabeths Hospital, og siden august også været konstitueret direktør i Juliane Marie Centret (JMC). Sideløbende med stillingen som direktør for JMC, fortsætter Jesper Erdal som projektdirektør for Mary Elizabeths Hospital. »Jeg er utrolig glad og stolt over at tiltræde som centerdirektør for Juliane Marie Centret og fortsætte som vicedirektør på Rigshospitalet. De...