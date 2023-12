Fremover skal det være muligt på forhånd at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop for habile borgere over 60 år. Det har et enigt Folketing besluttet 12. december, da lovforslaget om ret fravalg af genoplivning blev vedtaget. Det skriver Indenrigs- og sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Indførelsen af en ret til at fravælge genoplivningsforsøg har været efterlyst af flere aktører, herunder Ældre Sagen, Lægeforeningen og Etisk Råd. Det glæder indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) at et enigt Folketing nu har efterkommet efterspørgslen: ...