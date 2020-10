Trods massiv efterspørgsel på influenzavacciner: SSI fastholder 75 pct.’s målsætning

Både Statens Serum Institut, Danske Lægers Vaccinations Service og Danmarks Apotekerforening melder om stor interesse fra danskerne for at lade sig vaccinere mod influenza. Målet er stadig at vaccinere 75 pct. af risikogruppen og 75 pct. af sundhedspersonalet.