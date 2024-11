Susanne Fabricius fortsætter i rollen som cheflæge i Regionspsykiatrien Midt efter at have været konstitueret i stillingen siden august. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Siden Susanne Fabricius blev speciallæge i psykiatri i 2007, har hun været tilknyttet Regionspsykiatrien Midt. De seneste 14 år har det været i ledende roller, blandt andet i rollen som ledende overlæge for Team for Vurdering og Udredning samt Team for Akut og Intensiv Psykiatri. »Susanne kender Regionspsykiatrien Midt indgående og har været med...