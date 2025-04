I hjertet af Los Angeles til årets Breakthrough Prize, videnskabens svar på en Oscar, har de to danske forskere, Jens Juul Holst, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og Lotte Bjerre Knudsen, seniorforsker ved Novo Nordisk for nyligt modtaget en af årets priser for deres forskning i hormonet GLP-1, som lagde grundstene for udviklingen af Novo Nordisk lægemidler Ozempic og Wegovy. Det skriver Videnskab.dk. »Det var virkelig helt fantastisk, at det, man har arbejdet for, rent faktisk kan bruges...