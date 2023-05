At skride til den ultimative sanktion i form af fyring af både hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen fra topledelsen på Aarhus Universitetshospital som en konsekvens af den aktuelle mave-tarmkræftskandale på hospitalet er den helt rigtige beslutning. Det mener både Jacob Klærke (SF) og Anders G. Christensen (V), der begge er medlemmer af forretningsudvalget i Region Midtjylland, samt formand for regionens hospitalsudvalg Purnima Erichsen (K). Mens de tre politikere er enige om, at skandalen kalder på en gennemgribende...