Når læger af frygt for konsekvenserne fra ledelsen lader være med at ytre sig om problematiske forhold på deres arbejdspladser på sygehusene, giver det samtidig regionsrådspolitikerne ringere muligheder for at træffe de rette beslutninger. Vi ønsker ikke at have ledere, der sender et signal om, at retten til at ytre sig ikke altid er velset Anne Møller Ronex (R), formand for sygehusudvalget, Region Sjælland Derfor bekymrer det Anders G. Christensen, gruppeformand for Venstre i regionsrådet i Region Midtjylland, at langt...