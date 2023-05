Sagen på Aarhus Universitetshospital, hvor hundredvis af patienter med kræft har ventet for længe på at blive opereret på afdelingen for Mave- og Tarmkirurgi, fik tidligere i dag konsekvenser for hospitalets topledelse. Man har meget entydigt taget stilling og ikke meldt problemerne videre op i systemet. Det er uforståeligt for mig Mads Koch Hansen, selvstændig konsulent og tidligere formand for Lægeforeningen og vicedirektør, Sygehus Lillebælt Tirsdag formiddag blev det meldt ud, at lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg...